Фиксированный доступ: ВымпелКом начал подключать к домашнему интернету абонентов в Новороссийске

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Фиксированный доступ: ВымпелКом начал подключать к домашнему интернету абонентов в Новороссийске

26.11.2021, MForum.ru

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Компания ВымпелКом предлагает в Новороссийске подключения домохозяйств в интернету по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть). Пока что подключения начались в Новороссийском и Центральном районе города. Доступны скорости до 1 Гбит/с. Сеть будет расширяться.

 

 

«В планах билайн построить сеть для подключения к домашнему интернету абонентов во всех районах Новороссийска. До конца следующего года планируется подключить более 73 тысяч домохозяйств. Мы ведем прокладку линий связи по технологии GPON, которая отличается от других технологий более высокой скоростью передачи данных. Это достигается за счет подведения оптоволоконного кабеля непосредственно в квартиру абонента, а не ко всему зданию, что исключает сбои из-за перегрузки сети», - прокомментировал Беслан Магомадов, директор Краснодарского отделения билайн.

Абоненты в Новороссийске могут выбирать семейные тарифы билайн, включающие в себя комплекс услуг: мобильную связь, широкополосный интернет и телевидение. При оплате мобильной связи услуги телевидения и домашнего интернета бесплатны.

пресс-релиз компании ВымпелКом ; фото: Pixabay

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теги: фиксированный доступ Краснодарский край телеком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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