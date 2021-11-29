Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s

MForum.ru

Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s

29.11.2021, MForum.ru

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Компания Samsung объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy A22s. Новинка приходит на смену популярнейшему Galaxy A21s и предлагает покупателям ряд приятных обновлений.

Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s

Samsung Galaxy A22s оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (в Galaxy A21s / A22 используется дисплей разрешением HD), а основой «железа» является чипсет MediaTek Dimensity 700 (в Galaxy A22 - MediaTek Helio G80). Остальные спецификации аналогичны базовой модели Galaxy A22 – 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, NFC, АКБ емкостью 5000 с быстрой зарядкой 15 Вт, 48 Мп тыловая камера с OIS (вспомогательные 8 Мп и две по 2 Мп) и 13 Мп фронтальная камера. Цены Samsung Galaxy A22s составят 19 990 и 21 990 рублей за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти, что на 2000 рублей дороже стартовых цен аналогичных вариантов Galaxy A22. Цветовая гамма модели прежняя – черный, белый и мятный окрасы.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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