Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально

MForum.ru
01.12.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала в Индии смартфон Redmi Note 11T, представляющий собой ребрендинг китайской версии Redmi Note 11.
Спецификации Redmi Note 11T включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Dimensity 810, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Поддержка NFC не заявлена. Ценник составит 14 990 (6+64 Гб) / 15 990 (6+128 Гб) / 17 990 (8+128 Гб). Купить новинку можно в белой, черной и голубой расцветках.
© Антон Печеровый,
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