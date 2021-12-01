Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально

01.12.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала в Индии смартфон Redmi Note 11T, представляющий собой ребрендинг китайской версии Redmi Note 11.

Спецификации Redmi Note 11T включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek Dimensity 810, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенную тыловую камеру (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Поддержка NFC не заявлена. Ценник составит 14 990 (6+64 Гб) / 15 990 (6+128 Гб) / 17 990 (8+128 Гб). Купить новинку можно в белой, черной и голубой расцветках.