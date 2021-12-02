Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально

MForum.ru
02.12.2021,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A13. Новинка относится к самой младшей линейке производителя, но поддерживает сети 5G. Основа аппаратной платформы смартфона – чипсет MediaTek Dimensity 700.
Набор спецификаций Samsung Galaxy A13 включает в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек с частотой обновления 90 Гц, 64 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Отдельно отметим тыловую камеру, основной которой стал сенсор разрешением 50 Мп (вспомогательные – 2 Мп – макро и датчик глубины). Присутствует в активе новинки и дактилоскопический сенсор, разместившийся на боковом торце. Цена Samsung Galaxy A13 составит $250. Изначально аппарат появится в США.
© Антон Печеровый,
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