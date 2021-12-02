Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально

MForum.ru
02.12.2021,
Компания Honor официально анонсировала смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro. Новинки стали развитием идей заложенных в серии Honor 50.
Базовая модель, Honor 60, оснащена 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400x1080 точек с частотой обновления 120 Гц и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, стронной тыловой камерой (108 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины), 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Цена составит 2699/2999/3299 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.
Honor 60 Pro оснащен более крупным дисплеем (6,78 дюйма, 2652x1200 точек), а его железо базируется на Qualcomm Snapdragon 778G+. Также улучшена фоточасть: разрешение фронтальной камеры выросло до 50 Мп (поддерживает запись 4К-видео), а в тыловой камере в качестве широкоугольного сенсора используется сенсор разрешением 50 Мп. Объем встроенной памяти – 256 Гб, а цены составляют 3699 / 3999 юаней за версии с 8 или 12 Гб ОЗУ, соответственно. Купить новинки можно будет с 10 декабря в черном, синем, бежевом и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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