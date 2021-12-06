Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30

06.12.2021, MForum.ru

В сети появилась информация о флагманском смартфоне Moto Edge X30, анонс которого ожидается в Китае 9 декабря. Информация об устройстве появилась в бенчмарке Geekbench и относятся к модели XT2201-2.

Ожидается, что Moto Edge X30 станет первым в мире телефоном на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1. Результаты новинки в Geekbench 4 – 6348 баллов в одноядерном тесте и 13144 балла в многоядерном тесте. Объем ОЗУ по данным бенчмарка – 12 Гб, хотя источники говорят и о 16 Гб версии. Объем встроенной памяти – 256 и 512 Гб. ОС - Android 12.

Ранее Motorola подтвердила, что OLED-панель Edge X30 поддерживает частоту обновления 144 Гц, HDR10 + и 10-битные цвета. Возможная диагональ экрана – 6,67-дюйма при разрешении FHD +. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 68 Вт. Фронтальная камера Moto Edge X30 будет 60 Мп, тыловая получит два 50 Мп сенсора и 2 Мп сенсор для макросъемки. Возможная дата начала продаж – 15 декабря.