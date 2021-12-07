Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680

MForum.ru
07.12.2021,
В начале 2022 года компания Realme может анонсировать устройства девятой серии, куда войдут 4 модели, включая Realme 9i. Если верить слухам, новинка будет базироваться на свежем чипсете Snapdragon 680, который хоть и не имеет поддержки 5G, но радует ядрами Kryo 265 (2,4 ГГц) и графикой Adreno 610.
Кроме того, в активе Realme 9i ожидаются дисплей с частотой обновления 90 Гц, 50 Мп сенсор в составе тыловой камеры и АКБ емкостью 5000 мАч. Анонс Realme 9i может состояться уже в январе, тогда как Realme 9 и Realme 9 Pro будут представлены позже.
© Антон Печеровый,
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