Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии

08.12.2021, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Redmi Note 11 4G. Напомню, устройства линейки с поддержкой 5G были представлены еще в октябре. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G85 и оснащена 50 Мп тыловой камерой, дополненной 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2 Мп для макросъемки.

Диагональ экрана Redmi Note 11 4G – 6,5 дюймов, разрешение FullHD+ (1080 x 2400 точек) при частоте обновления 90 Гц. В круглом вырезе экрана разместилась 8 Мп камера для сэлфи. Объем ОЗУ новинки составляет 4/6 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Емкость аккумулятора -5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цены пока не объявлены.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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