Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии

MForum.ru

Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии

08.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Индии состоялся анонс смартфона Redmi Note 11 4G. Напомню, устройства линейки с поддержкой 5G были представлены еще в октябре. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G85 и оснащена 50 Мп тыловой камерой, дополненной 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой (120 градусов) и 2 Мп для макросъемки.

Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии

Диагональ экрана Redmi Note 11 4G – 6,5 дюймов, разрешение FullHD+ (1080 x 2400 точек) при частоте обновления 90 Гц. В круглом вырезе экрана разместилась 8 Мп камера для сэлфи. Объем ОЗУ новинки составляет 4/6 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Емкость аккумулятора -5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цены пока не объявлены.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

01.10. [Новости компаний] Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:18 ABloud Тема: Тренды: AI готов взять на себя все больше функционала по управлению сетью мобильной беспроводной ...
[5G. AI. Тренды. Аналитика] Продолжая тему все более активного применения AI на сетях сотовой связи, нельзя не упомянуть вышедшее в мае 2021 года исследование Ростелеком, Huawei и J’son & Partners ...
Сегодня 11:59 ABloud Тема: Электроинвест (02.11.2021)
[Поддержка отечественного производства. Субсидии] Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработает замену иностранным модулям электропитания 8.12.2021, пресс-релиз "Технополис Москва" через MForum.ru. ...
Сегодня 11:03 ABloud Тема: Социальные сети, популярность соцсетей (12.04.2012)
[Социальные сети. Мобильный трафик. Цифры] Исследование МегаФона: TikTok вошел в тройку самых популярных соцсетей в России 8 декабря 2021, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. TikTok поднялся на ...
Вчера 21:07 ABloud Тема: Распознавание речи (07.11.2021)
[Распознавание речи. Устройства для людей с ограниченными возможностями] В «Сколково» появятся «умные» гаджеты для общения с глухими и слепоглухими людьми Пресс-релиз, 07.12.2021, через MForum.ru. ...
Вчера 17:52 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. Онлайн-бухгалтерия] МТС запустила облачный бухгалтерский сервис «Дебет Кредит» для предпринимателей 7 декабря 2021 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru

08.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru

06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru

01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru

29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru

25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: