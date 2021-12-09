Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально

09.12.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y55s 5G, построенный на базе чипсета Dimensity 700 и оснащенный 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Что интересно, у Vivo в 2017 году уже была модель Y55s, но в без приставки 5G в названии.

Спецификации Vivo Y55s 5G включают в себя 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 50 Мп основной сенсор и 2 Мп сенсор для макросъёмки, а также АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Кстати, новинка получила самый емкий аккумулятор в модельном ряду Vivo. ОС – Android 11 с оболочкой OriginOS 1.0. Цена – 1699 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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