Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

MForum.ru

Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

10.12.2021, MForum.ru

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В сети появилось сразу несколько изображений складного смартфона OPPO Find N, анонс которого ожидается 15 декабря.

Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

Подробностей об устройстве пока нет, но рендеры показывают строенную тыловую камеру, одиночную фронтальную камеру в круглом вырезе, а также стереодинамики на нижнем торце. Ожидаемое разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп. Так же можно предположить наличие топовой платформы от Qualcomm и достаточно большие объемы памяти. Впрочем, применительно к складным телефонам, куда интереснее реализация механизма складывания и работы дисплея на месте сгиба.

Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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