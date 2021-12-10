Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото

MForum.ru
10.12.2021,
В сети появилось сразу несколько изображений складного смартфона OPPO Find N, анонс которого ожидается 15 декабря.
Подробностей об устройстве пока нет, но рендеры показывают строенную тыловую камеру, одиночную фронтальную камеру в круглом вырезе, а также стереодинамики на нижнем торце. Ожидаемое разрешение основного сенсора тыловой камеры – 50 Мп. Так же можно предположить наличие топовой платформы от Qualcomm и достаточно большие объемы памяти. Впрочем, применительно к складным телефонам, куда интереснее реализация механизма складывания и работы дисплея на месте сгиба.
© Антон Печеровый,
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