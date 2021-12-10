Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1

10.12.2021, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto Edge X30, который стал первым в мире устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Впрочем, интересно устройство не только «железом», но и весьма демократичным ценником.

Спецификации Moto Edge X30 включают в себя 6,7-дюймовый POLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц и 10 битными цветами, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, стронную тыловую камеру (основной и широкоугольный сенсоры – 50 Мп, вспомогательный датчик глубины 2 Мп), динамики Dolby Atmos и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт.

Отдельно отметим 60 Мп фронтальную камеру, которая в топовой версии новинки скрыта под дисплеем. Цена топовой версии 12+256 Гб с подъэкранной фронтальной камерой составляет 3999 юаней. Минимальная конфигурация 8+128 Гб с фронтальной камерой в круглом вырезе оценена в 3199 юаней. Также доступны варианты 8+256 / 12+256 Гб, оценённые в 3399 / 3599 юаней, соответственно. Выпускаться Moto Edge X30 будет в темно-зеленом и перламутрово-белом цветах.