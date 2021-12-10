MForum.ru
10.12.2021,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto Edge X30, который стал первым в мире устройством на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Впрочем, интересно устройство не только «железом», но и весьма демократичным ценником.
Спецификации Moto Edge X30 включают в себя 6,7-дюймовый POLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц и 10 битными цветами, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, стронную тыловую камеру (основной и широкоугольный сенсоры – 50 Мп, вспомогательный датчик глубины 2 Мп), динамики Dolby Atmos и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт.
Отдельно отметим 60 Мп фронтальную камеру, которая в топовой версии новинки скрыта под дисплеем. Цена топовой версии 12+256 Гб с подъэкранной фронтальной камерой составляет 3999 юаней. Минимальная конфигурация 8+128 Гб с фронтальной камерой в круглом вырезе оценена в 3199 юаней. Также доступны варианты 8+256 / 12+256 Гб, оценённые в 3399 / 3599 юаней, соответственно. Выпускаться Moto Edge X30 будет в темно-зеленом и перламутрово-белом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Тонкий и легкий смартфон Xiaomi 11 Youth представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y55s 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11 4G появился в Индии / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон Philips PH2 оценили в 799 юаней / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Realme 9i получит чипсет Snapdragon 680 / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Представлен SberBox Time – часы, умная колонка и ТВ-приставка в одном корпусе / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о флагмане Moto Edge X30 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Аналог Samsung Galaxy Z Flip от Huawei замечен на фото / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: Cool 20 Pro со 120 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Honor 60 и Honor 60 Pro представлены официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A13 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Мультимедийный планшет Blackview Tab 11 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T представлен официально / MForum.ru
29.11. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Samsung Galaxy A22s / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru
25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru