Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах

MForum.ru
13.12.2021,
В сети появилось изображение смартфона Honor Magic Fold, анонс которого ожидается в первом квартале 2021 года. Если верить слухам, Honor Magic Fold получит 8-дюймовый дисплей разрешением 2200 х 2480 точек и будет работать на топовой платформе Qualcomm.
© Антон Печеровый,
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