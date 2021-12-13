Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах

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Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах

13.12.2021, MForum.ru

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В сети появилось изображение смартфона Honor Magic Fold, анонс которого ожидается в первом квартале 2021 года. Если верить слухам, Honor Magic Fold получит 8-дюймовый дисплей разрешением 2200 х 2480 точек и будет работать на топовой платформе Qualcomm.

Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах

Объем ОЗУ составит 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. В части тыловой камеры речь может идти о 108 Мп сенсоре, фронтальная камера – 16 Мп. Емкость батареи составит 4500 мАч. ОС из коробки - Android 11. Источник утечки - Rodent950, который ранее не раз давал верную информацию о новинках Hauwei.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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