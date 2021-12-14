Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч

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Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч

14.12.2021, MForum.ru

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Первая информация о Samsung Galaxy M33 5G появилась в конце октября. Полтора месяца спустя стали известны новые подробности об этом телефоне.

Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч

По информации SamMobile, аккумулятор для смартфона Samsung с номером модели EB-BM336ABN был сертифицирован Saftey Korea. Ячейка имеет номинальную емкость 5 830 мАч. Это означает, что он будет продаваться как батарея емкостью 6000 мАч. Судя по номеру модели, аккумулятор будет принадлежать грядущему Galaxy M33 5G (SM-M336). Таким образом, емкостью АКБ этот смартфон будет отличаться от Galaxy A33 5G, который будет поставляться с аккумулятором емкостью 5000 мАч (если верить слухам). Хотя ранее считалось, что Galaxy M33 5G является переименованной версией Galaxy A33 5G (вывод сделан на основе схожести Galaxy A32 5G и Galaxy M32 5G).Что касается Galaxy A33 5G, ожидается, что он получит тот же дизайн и расцветку, что и Galaxy A53 и Galaxy A73, но с выемкой в виде капли вместо круглого выреза. Также в Galaxy A33 5G не будет разъема для наушников 3,5 мм, но он будет иметь сертификат IP67 по защите от пыли и воды.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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