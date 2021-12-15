Анонсы: Vivo X70t представлен официально

15.12.2021, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона Vivo X70t. Новинка представляет собой вариант Vivo X70, базирующийся на чипсете Samsung Exynos 1080. Ранее этот же чип был замечен в X60, X60 Pro и X70 Pro для китайского рынка.

Спецификации Vivo X70t включают в себя 6,56-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2376 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру на сенсорах Sony (40 Мп основной, 12 Мп широкоугольный, 12 Мп портретный), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей устройства. Цены составят 3199 / 3499 / 3799 юаней за версии с 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб памяти, соответственно. Судя по тому, что ранее смартфоны Vivo на базе Samsung Exynos 1080 вне Китая не продавались, шансы международного релиза крайне малы.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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