Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T

MForum.ru
15.12.2021,
На индийском рынке состоялся анонс смартфона Tecno Spark 8T. Новинка представляет собой решение на базе чипсета MediaTek Helio G35 оснащенное 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (1080×2408 точек).
В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Разрешение основного сенсора сдвоенной тыловой камеры составит 50 Мп, а емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 11.
© Антон Печеровый,
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