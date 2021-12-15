Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T

15.12.2021, MForum.ru

На индийском рынке состоялся анонс смартфона Tecno Spark 8T. Новинка представляет собой решение на базе чипсета MediaTek Helio G35 оснащенное 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ (1080×2408 точек).

В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Разрешение основного сенсора сдвоенной тыловой камеры составит 50 Мп, а емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 11.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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