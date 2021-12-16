Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально

16.12.2021, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала планшетный компьютер Galaxy Tab A8 10.5. Новинка позиционируется как повседневное устройство с акцентом на потребление контента.

Разрешение 10,5-дюймового дисплея Samsung Galaxy Tab A8 10.5 составляет 1920 x 1200 точек при частоте обновления 60 Гц, а основой его «железа» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 662. В части объемов памяти новинка будет выпускаться в версиях с 3 или 4 Гб ОЗУ, а также 32, 64, 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 Тб.

. Фоточасть Samsung Galaxy Tab A8 10.5 включает в себя 8 Мп тыловую камеру с автофокусом и 5 Мп фронтальную камеру с фиксированым фокусом. Емкость батареи – 7040 мАч, максимальная мощность зарядки – 15 Вт. Из мультимедийных особенностей отметим 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos. Начало продаж в Европе намечено на конец текущего года, цена – от 229 евро. Подробности российского релиза появятся позднее.