Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально

MForum.ru
16.12.2021,
Компания Samsung официально анонсировала планшетный компьютер Galaxy Tab A8 10.5. Новинка позиционируется как повседневное устройство с акцентом на потребление контента.
Разрешение 10,5-дюймового дисплея Samsung Galaxy Tab A8 10.5 составляет 1920 x 1200 точек при частоте обновления 60 Гц, а основой его «железа» стал чипсет Qualcomm Snapdragon 662. В части объемов памяти новинка будет выпускаться в версиях с 3 или 4 Гб ОЗУ, а также 32, 64, 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами microSD объемом до 1 Тб.
. Фоточасть Samsung Galaxy Tab A8 10.5 включает в себя 8 Мп тыловую камеру с автофокусом и 5 Мп фронтальную камеру с фиксированым фокусом. Емкость батареи – 7040 мАч, максимальная мощность зарядки – 15 Вт. Из мультимедийных особенностей отметим 4 динамика с поддержкой Dolby Atmos. Начало продаж в Европе намечено на конец текущего года, цена – от 229 евро. Подробности российского релиза появятся позднее.
© Антон Печеровый,
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