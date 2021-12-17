Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России

MForum.ru
17.12.2021,
На российском рынке начались продажи планшетного компьютера Galaxy Tab A Kids, базирующегося на модели Galaxy Tab A7 Lite Wi-Fi.
Отличиями от базовой модели стал специальный защитный чехол, расширенные функции защиты от нежелательного контента и родительского контроля, а также набор детского контента от Lego, «Смешариков» и ряда других компаний. Из программных особенностей отметим поддержку голосового ассистента «Маруся».
Спецификации Galaxy Tab A Kids включают в себя 8,7-дюймовый дисплей разрешением 1340 x 800 точек, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), 2 Мп фронтальную камеру, 8 Мп тыловую камеру, поддержку Wi-Fi сетей и АКБ емкостью 5100 мАч. Цена новинки – 14 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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