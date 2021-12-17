Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально

MForum.ru
17.12.2021,
Компания Honor официально анонсировала смартфон Honor Play 30 Plus. Новинка привлекает внимание дизайном в стиле старших моделей, поддержкой 5G и умеренной ценой от 1099 юаней.
В активе Honor Play 30 Plus присутствуют 6,74-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основной, 2 Мп сенсор глубины сцены), 5 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе экрана, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Версия с 4 Гб ОЗУ оценен в 1099 юаней, доплата за каждые 2 Гб ОЗУ – 200 юаней (6 Гб – 1299 юаней, 8 Гб – 1499 юаней). При этом реальное ОЗУ дополнено еще 2 Гб виртуальной памяти. Начало продаж – 1 января. Планов по международному релизу не озвучено.
© Антон Печеровый,
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