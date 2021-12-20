Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально

MForum.ru
20.12.2021,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y32, который стал первым устройством на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 680. Данный чип представляет собой наследника популярных чипсетов Snapdragon 662 и Snapdragon 678.
Технически Snapdragon 680 представляет собой 4G-чип выпускаемый по технологии 6 нм. Конфигурация процессорных ядер включает в себя два кластера по 4 ярда (энергоэффективный – 1,9 ГГц, высокопроизводительный – 2,4 ГГц) дополненных графикой Adreno 610.
Что касается самой новинки, спецификации Vivo Y32 включают в себя 6,51-дюймовый IPS-экран разрешением 1600x720 точек, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), 13 Мп тыловую камеру (вспомогательный сенсор всего один, 2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства. Купить Vivo Y32 можно будет за 1399 юаней в двух расцветках.
© Антон Печеровый,
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