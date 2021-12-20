Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально

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Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально

20.12.2021, MForum.ru

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Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y32, который стал первым устройством на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 680. Данный чип представляет собой наследника популярных чипсетов Snapdragon 662 и Snapdragon 678.

Технически Snapdragon 680 представляет собой 4G-чип выпускаемый по технологии 6 нм. Конфигурация процессорных ядер включает в себя два кластера по 4 ярда (энергоэффективный – 1,9 ГГц, высокопроизводительный – 2,4 ГГц) дополненных графикой Adreno 610.

Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально

Что касается самой новинки, спецификации Vivo Y32 включают в себя 6,51-дюймовый IPS-экран разрешением 1600x720 точек, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), 13 Мп тыловую камеру (вспомогательный сенсор всего один, 2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства. Купить Vivo Y32 можно будет за 1399 юаней в двух расцветках.

Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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