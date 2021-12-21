Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально

21.12.2021, MForum.ru

Бренд iQOO представил смартфоны Neo 5S и Neo 5 SE. Обе новинки будут доступны в конфигурациях с 8 или 12 Гб ОЗУ и 128 или 256 Гб встроенной памяти. Также их объединяет использование аккумулятора емкостью 4500 мАч.

Младшая, iQOO Neo 5S, оснащена дисплеем диагональю 6,67-дюйма разрешение 2400х1080 точек при частоте обновления до 144 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, строенной тыловой камерой (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро монохромная) и 16 Мп фронтальной камерой (апертура объектива f/2.4). Максимальная мощность быстрой зарядки – 55 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен в клавише включения.

Цена iQOO Neo 5S SE составит 2199 / 2399 / 2599 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

Старшая модель, iQOO Neo 5S, близка к своему предшественнику, но базируется на чипсете Snapdragon 888 с улучшенной системой теплоотведения. Спецификации iQOO Neo 5S включают в себя 6,62-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, тыловую камеру в конфигурации 48 Мп основной сенсор, 13 Мп широкоугольный и 2 Мп портретный, 16 Мп фронтальную камеру с апертурой f/2.0 и поддержку быстрой зарядки 66 Вт.

Отличием от Neo 5 SE стала поддержка NFC, но при отсутствующем 3,5 мм аудиоразъеме. Цены iQOO Neo 5S – 2699/2899/3199 юаней за конфигурации 8+128/8+256/12+256 Гб.