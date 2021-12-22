Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально

22.12.2021, MForum.ru

Бренд iQOO официально анонсировал смартфон iQOO U5 5G. Новинка является преемником iQOO U3, предлагая улучшенный дисплей, камеры и новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 695.

IQOO U5 5G оснащен 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full-HD + и частотой обновления 120 Гц. В каплевидном вырезе разместилась 8-мегапиксельная фронтальная камера. Тыловая камера iQOO U5 5G сдвоенная – основной сенсор 50 Мп, вспомогательный (для макросъемки) – 2 Мп. Объем встроенной памяти – 128 Гб, по части объема ОЗУ ожидаются 3 версии – с 4, 6 и 8 Гб. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, быстрая зарядка – 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС – Android 11 с оболочкой iQOO UI 1.0. На домашнем рынке предзаказать iQOO U5 5G можно будет с 24 декабря в трех цветах. Данных о ценах и доступности за пределами Китая пока нет.