Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально

MForum.ru
23.12.2021,
В Китае состоялась презентация смартфонов Vivo S12 и S12 Pro. Новинки привлекают внимание дизайном и сдвоенной фронтальной камерой размещенной в «челке» дисплея. В Vivo S12 разрешение основного модуля фронтальной камеры – 44 Мп, в S12 Pro – 50 Мп. Второй сенсор широкоугольный - 8 Мп с углом обзора 105 градусов.
Тыловая камера Vivo S12 и S12 Pro базируется на 108 Мп сенсоре, который дополняют 8 Мп широкоугольный сенсор с углом обзора 120 градусов и 2 Мп сенсор для макросъемки. Объемы ОЗУ новинок – 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 256 Гб (UFS 3.1). Дактилоскопический сенсор размещен в дисплее, есть поддержка NFC и быстрой зарядки 44 Вт.
Vivo S12 оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2400 x 1080 точек при частоте обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 1100 и АКБ емкостью 4200 мАч. При размерах 157,2 х 72,42 х 7,39 мм его вес составляет 171 г. Цена 2799 / 2999 юаней за версии с 8 / 12 Гб ОЗУ, соответственно.
Vivo S12 Pro получил дисплей диагональю 6,56-дюйма (разрешение 2376 x 1080 точек, частота обновления 90 Гц), чипсет MediaTek Dimensity 1200 и АКБ емкостью 4300 мАч. Размеры смартфона 159,46 х 73,27 х 7,36 мм при весе 181 г. Купить Vivo S12 Pro с 8 или 12 Гб ОЗУ можно будет за 3399 / 3699 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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