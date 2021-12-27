MForum.ru
27.12.2021,
Компания Tecno незаметно представила Pova 5G, который стал первым смартфоном этого производителя с поддержкой сетей 5G. Аналогично другим моделям семейства, Pova 5G оснастили большим дисплеем и емким аккумулятором.
Диагональ экрана Pova 5G составляет 6,95-дюйма при разрешении 1080 x 2460 точек. Разрешение дисплея новинки – FullHD+, что обеспечивает плотность изображения 480ppi. Частота обновления дисплея – до 120 Гц.
Основа «железа» Pova 5G – чипсет Dimensity 900, дополненный 8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти типа UFS 3.1. Также новинка может похвастаться тыловой камерой разрешением 50 Мп с двумя вспомогательными модулями (2 Мп, AI). Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп.
Емкость АКБ Pova 5G – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. По утверждению производителя, зарядка АКБ в течение 15 минут обеспечит возможность использовать устройство в игровом режиме в течение 3 часов. Ожидаемая цена Pova 5G - $289, данных о сроках доступности и рынках, где выйдет устройство, пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 18 Premier – камера на подвесе и 60-кратный зум / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8 станет доступен на следующей неделе / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 17P и Pova 2 появились в России / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom X представлен официально / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru
16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru