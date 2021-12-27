Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno

27.12.2021, MForum.ru

Компания Tecno незаметно представила Pova 5G, который стал первым смартфоном этого производителя с поддержкой сетей 5G. Аналогично другим моделям семейства, Pova 5G оснастили большим дисплеем и емким аккумулятором.

Диагональ экрана Pova 5G составляет 6,95-дюйма при разрешении 1080 x 2460 точек. Разрешение дисплея новинки – FullHD+, что обеспечивает плотность изображения 480ppi. Частота обновления дисплея – до 120 Гц.

Основа «железа» Pova 5G – чипсет Dimensity 900, дополненный 8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти типа UFS 3.1. Также новинка может похвастаться тыловой камерой разрешением 50 Мп с двумя вспомогательными модулями (2 Мп, AI). Разрешение фронтальной камеры – 12 Мп.

Емкость АКБ Pova 5G – 6000 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. По утверждению производителя, зарядка АКБ в течение 15 минут обеспечит возможность использовать устройство в игровом режиме в течение 3 часов. Ожидаемая цена Pova 5G - $289, данных о сроках доступности и рынках, где выйдет устройство, пока нет.