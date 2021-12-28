Анонсы: Oppo A11s представлен официально

28.12.2021, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала бюджетный смартфон Oppo A11s. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 460, оснащена 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Тыловая камера Oppo A11s представлена связкой основного сенсора разрешением 13 Мп, 2 Мп сенсора глубины и 2 Мп сенсора для макросъемки. В круглом вырезе дисплея нашлось место для 8 Мп фронтальной камеры. Дактилоскопический сенсор размещен на задней панели. Габариты Oppo A11s – 163.9 x 75.1 x 8.4 мм, вес 188 г. В Китае цена Oppo A11s с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 999 юаней, вариант с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 1199 юаней.