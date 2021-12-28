Развитие сетей: Билайн сообщает о модернизации сети LTE в аэропорту Шереметьево

28.12.2021, MForum.ru

Вымпелком сообщает о завершении работ по улучшению покрытия в аэропорту и на летном поле Шереметьево. Компания утверждает, что обеспечила возможность непрерывного пользования мобильным интернетом и голосовыми услугами во всех терминалах и на взлетных полосах аэропорта.

Для обеспечения непрерывности покрытия были установлены дополнительные базовые станции. а также проведена модернизация существующих для того, чтобы улучшить работу мобильной связи в терминалах D, B, C, F и E, на прилегающей территории, на парковках, на летном поле. Заявляется, что теперь при перемещениях абонентов билайн по территории аэропорта сохраняется устойчивость соединения. То же касается и ситуаций, когда в аэропорту одновременно находится много людей.

Действия компании стоит признать своевременными, учитывая то, что наблюдается заметный рост потребления трафика абонентами. В ноябре 2021 года по данным Вымпелком, абоненты компании скачали на 50% больше трафика, чем годом ранее. И это сейчас, когда из-за введенных в разных странах ограничений на полеты между странами, заметно снизилось число пассажиров.

Улучшение качества покрытия в аэропортах столицы - часть программы билайн по улучшению качества услуг в Московском регионе. По предварительным данным 2021 года компания построила более 6500 новых BS, стараясь достичь непрерывности связи.

В ходе драйв-тестов, проведенных в ноябре 2021 года компанией DMTEL, качество услуг билайн в Москве было названо лучшим. С исследованием можно ознакомиться по ссылке.

В Шереметьево все новое LTE оборудование - 5G-ready, то есть в теории его можно было бы использовать в режиме 5G. Жаль, что современное законодательство на сегодняшний день не допускает возможности использования зарубежного оборудования в российских сетях 5G.

Вымпелком напоминает также, что в 2021 году билайн обеспечил LTE сетью все станции и тоннели московского метро, заметно улучшив качество мобильного интернета в подземке.

пресс-релиз Вымпелком

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