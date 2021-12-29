Анонсы: Смартфоны Xiaomi 12 представлены официально

MForum.ru
29.12.2021,
Компания Xiaomi официально анонсировала семейство смартфонов Xiaomi 12. В него вошли 3 модели – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12Х.
Базовая модель Xiaomi 12 представляет собой смартфон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1 оснащенный 6,28-дюймвым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Причем ширина новинки всего 69,9 мм, что должно порадовать любителей компактных устройств. Кроме того, новинка получила стереодинамики Harman/Kardon с поддержкой фирменных технологий объемного звучания.
Следующая сильная сторона новинки – камера с технологией CyberFocus (интеллектуальная фокусировка) и поддержкой записи 8К-видео. Конфигурация камеры представлена 50 Мп сенсором Sony IMX766, 13 Мп широкоугольной камерой и 5 Мп камерой для макросъемки. В круглом вырезе дисплея разместилась 32 Мп камера для сэлфи.
Емкость АКБ Xiaomi 12 – 4500 мАч, поддерживается быстрая зарядка 67 Вт по проводу, 50 Вт беспроводная, 10 Вт реверсивная. Xiaomi 12 появится в трех версиях: 8+128, 8 + 256 и 12+256 Гб, которые оценены в 3699, 3999 и 4399 юаней, соответственно. По части вариантов отделки новинка порадует как версией со стеклянной, так и с кожаной задней панелью.
Старшая модель, Xiaomi 12 Pro, оснащена 6,73-дюймовым дисплеем AMOLED E5 разрешением 3200x1440 точек и пиковой яркостью до 1500 нит. Частот обновления экран – до 120 Гц, для его защиты используется Gorilla Glass Victus.
Тыловая камера стронная, но используются три сенсора разрешением 50 Мп – основной Sony IMX707, широкоугольный с углом захвата до 115 градусов и портретный.
Емкость АКБ Xiaomi 12 Pro – 4600 мАч, а мощность быстрой зарядки – 120 Вт (для контроля процесса используется специальный чип Surge P1). Аппаратная платформы и объемы памяти аналогичны Xiaomi 12 Pro. Цены составят 4699 / 4999 / 5399 юаней за версии 8+128, 8 + 256 и 12+256 Гб.
Младшая модель линейки - Xiaomi 12X – построена на чипсете Qualcomm Snapdragon 870, но остальные спецификации (за исключением отсутствия беспроводной зарядки) аналогичны Xiaomi 12. За счет этого экономия при покупке устройства составит 500 юаней – цены Xiaomi 12X – 3199 / 3499 / 3799 юаней за версии 8+128, 8 + 256 и 12+256 Гб. Программная часть всех новинок включает в себя новую версию оболочки MIUI 13 «из коробки».
© Антон Печеровый,
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