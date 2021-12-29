Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

29.12.2021, MForum.ru

Помимо новой версии программной оболочки и семейства Xiaomi 12, в рамках большой презентации Xiaomi были представлены смарт-часы Watch S1. Новинка выполнена в классическом стиле с корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком.

Диагональ круглого экрана новинки – 1,43-дюйма при разрешении 466х466 точек. Для защиты экрана используется сапфировое стекло, защита от влаги работает при погружении на глубину до 50 метров (5 АТМ).

На тыльной стороне Xiaomi Watch S1 разместились датчики частоты сердечных сокращений и концентрации кислорода в крови. Также отметим поддержку GPS, голосовой связи через Bluetooth, NFC и АКБ емкостью 470 мАч, обеспечивающую до 12 дней автономной работы. В части фитнес-функций речь идет о 117 спортивных режимах.

Цена Xiaomi Watch S1 составит 1099 / 1199 юаней за версии с силиконовым и кожаным ремешком, соответственно. Корпус может быть черный или серебристый, силиконовые ремешки – черные и белые, а кожаные – черный, синий и бежевый.