Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

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Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

29.12.2021, MForum.ru

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Помимо новой версии программной оболочки и семейства Xiaomi 12, в рамках большой презентации Xiaomi были представлены смарт-часы Watch S1. Новинка выполнена в классическом стиле с корпусом из нержавеющей стали и кожаным ремешком.

Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

Диагональ круглого экрана новинки – 1,43-дюйма при разрешении 466х466 точек. Для защиты экрана используется сапфировое стекло, защита от влаги работает при погружении на глубину до 50 метров (5 АТМ).

Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

На тыльной стороне Xiaomi Watch S1 разместились датчики частоты сердечных сокращений и концентрации кислорода в крови. Также отметим поддержку GPS, голосовой связи через Bluetooth, NFC и АКБ емкостью 470 мАч, обеспечивающую до 12 дней автономной работы. В части фитнес-функций речь идет о 117 спортивных режимах.

Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

Цена Xiaomi Watch S1 составит 1099 / 1199 юаней за версии с силиконовым и кожаным ремешком, соответственно. Корпус может быть черный или серебристый, силиконовые ремешки – черные и белые, а кожаные – черный, синий и бежевый.

Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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