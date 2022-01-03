Слухи: Xiaomi запатентовала дизайн складного смартфона

03.01.2022, MForum.ru

Появление аналогов Samsung Galaxy Z Flip в портфолио разных производителей – дело времени. И вполне возможно, что уже скоро подобное устройство появится в портфолио Xiaomi.

Возможный дизайн подобного устройства запечатлен в патентной документации компании. Судя по схемам, новинка может получить сдвоенную тыловую камеру, прямоугольный мини-дисплей на внешней панели, овальный вырез в основном дисплее (возможно, это сдвоенная фронтальная камера). Динамик и лоток для SIM-карты разместятся на нижнем торце. Информации о сроках релиза и данных спецификаций новинки пока нет.