Слухи: Realme 9i замечен на «живых» фото

04.01.2022, MForum.ru

В сети появилась крупная утечка, посвященная смартфону Realme 9i.

По информации источника, новинка получит 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD с частотой обновления 90 Гц и 16 Мп фронтальной камерой в круглом вырезе, чипсет Snapdragon 680 (без поддержки 5G), тыловую камеру с основным сенсором 50 Мп (вспомогательные – два по 2 Мп), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Информации о цене пока нет, но анонс ожидается уже в ближайшее время.