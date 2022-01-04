Слухи: Realme 9i замечен на «живых» фото

MForum.ru
04.01.2022,
В сети появилась крупная утечка, посвященная смартфону Realme 9i.
По информации источника, новинка получит 6,59-дюймовый дисплей разрешением FullHD с частотой обновления 90 Гц и 16 Мп фронтальной камерой в круглом вырезе, чипсет Snapdragon 680 (без поддержки 5G), тыловую камеру с основным сенсором 50 Мп (вспомогательные – два по 2 Мп), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Информации о цене пока нет, но анонс ожидается уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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