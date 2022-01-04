Анонсы: Samsung Galaxy S21 FE представлен официально

04.01.2022, MForum.ru

Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy S21 FE. Как и ожидалось, новинка базируется на чипсете Snapdragon 888, оснащена 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем разрешением 2340 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и работает под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.

В круглом вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера с углом обзора 81 градус. Тыловая камера представлена тремя сенсорами – 12 Мп основным, 12 Мп широкоугольным и 8 Мп с телефотообъективом поддерживающим зум Space Zoom 30x.

Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт, беспроводная зарядка – 15 Вт, при этом новинка поддерживает и беспроводную реверсивную зарядку. Объем ОЗУ – 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб.

Купить Samsung Galaxy S21 FE можно будет в серой, белой, оливковой и лавандовой расцветках. Цены пока не объявлены, но известно, что зарядного устройства в комплекте поставки не будет.