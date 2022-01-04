MForum.ru
04.01.2022,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy S21 FE. Как и ожидалось, новинка базируется на чипсете Snapdragon 888, оснащена 6,4-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем разрешением 2340 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и работает под управлением Android 12 с оболочкой One UI 4.
В круглом вырезе экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера с углом обзора 81 градус. Тыловая камера представлена тремя сенсорами – 12 Мп основным, 12 Мп широкоугольным и 8 Мп с телефотообъективом поддерживающим зум Space Zoom 30x.
Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 25 Вт, беспроводная зарядка – 15 Вт, при этом новинка поддерживает и беспроводную реверсивную зарядку. Объем ОЗУ – 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб.
Купить Samsung Galaxy S21 FE можно будет в серой, белой, оливковой и лавандовой расцветках. Цены пока не объявлены, но известно, что зарядного устройства в комплекте поставки не будет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi запатентовала дизайн складного смартфона / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] Розница. Тренды: В МегаФон уверены, что на Новый год в России многие будут дарить смартфоны и другие гаджеты / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Тренды: МТС об изменениях спроса на смартфоны / MForum.ru
23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru
21.12. [Новости компаний] Акции: Год бесплатной связи обещает МТС при подключении наручных часов с eSIM / MForum.ru
04.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 FE представлен официально / MForum.ru
04.01. [Новинки] Слухи: Realme 9i замечен на «живых» фото / MForum.ru
03.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi запатентовала дизайн складного смартфона / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Xiaomi 12 представлены официально / MForum.ru
28.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A11s представлен официально / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: OnePlus 10 представят 4 января / MForum.ru
27.12. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 5G замечен на рендерах / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Huawei P50 Pocket представлена официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru