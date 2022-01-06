Анонсы: IQOO 9 и IQOO 9 Pro представлены официально

06.01.2022, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфоны IQOO 9 и IQOO 9 Pro, построенные на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Новинки относятся к игровой серии и оснащены жидкостной системой охлаждения, ОЗУ типа LPDDR5, встроенной памятью UFS 3.1, а частота обновления дисплея до 120 Гц при частоте опроса сенсора до 1000 Гц.

Фоточасть IQOO 9 включает в себя 50 Мп основной сенсор Samsung GN5, 13 Мп широкоугольный и 12 Мп сенсор для портретной съемки. Отличием Pro-версии является использование 50 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 16 Мп портретный объектив.

IQOO 9 и IQOO 9 Pro отличаются и дисплеями. Диагональ в обоих случаях 6,78 дюйма. Но если в IQOO 9 его разрешение составляет 2400x1080 точек (AMOLED E5), а в IQOO 9 Pro – 3200x1440 точек (AMOLED E5 LTPO 2.0). В вырезе экрана разместилась 16 Мп фронталка.

Объем ОЗУ – 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 256 или 512 Гб. Емкость АКБ – 4700 мАч, причем IQOO 9 Pro поддерживает быструю зарядку 120 Вт. Также есть беспроводная зарядка 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка 10 Вт. ОС – Android 12 с оболочкой OriginOS Ocean. Цены IQOO 9 и IQO 9 Pro начинаются от 3999 и 4999 юаней за версии 8/256.