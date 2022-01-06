Слухи: Готовится к анонсу Motorola Edge 30 Pro

06.01.2022, MForum.ru

В прошлом месяце Motorola представила в Китае смартфон Moto Edge X30. Он дебютировал как первый в мире телефон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 1. По данным информаторов Мукула Шармы и 91mobiles, уже через месяц или два будет анонсирован Motorola Edge 30 Pro.

Ранее Motorola Edge 30 Pro был замечен в Geekbench, раскрывшем наличие чипсета Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 12. Таким образом, Edge 30 Pro может быть улучшенной версией Edge X30. Напомню, Moto Edge X30 (на фото) оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем FHD + с частотой обновления 144 Гц, Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, 60 Мп фронтальной камерой, строенной тыловой камерой с двумя 50 Мп сенсорами (основной, широкоугольный, 2 Мп датчик глубины) и работает на ОС Android 12 с MYUI 3.0. Емкость АКБ - 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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