Анонсы: Vivo V23 и V23 Pro представлены официально

06.01.2022, MForum.ru

После множества утечек и тизеров Vivo представила свою новую серию среднего класса в лице Vivo V23 и Vivo V23 Pro. Оба смартфона прибывают в Индию и порадуют мощными камерами (особенно селфи), чипсетами Dimensity (а, значит, поддержкой 5G) и оригинальным дизайном на задней панели.

Новинки основаны на китайской серии Vivo S12, с которой у них много общего. Помимо дизайна и камер, одна из изюминок устройства - это изменчивый цвет в версии Sunshine Gold.

Vivo V23 оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 920, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 64 Мп тыловой камерой (вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), а также АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Купить Vivo V23 можно за 29 990 / 34 990 индийских рупий за варианты 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.

Vivo V23 Pro получил более крупный дисплей – 6,56 дюйма (Full HD+, AMOLED, 90 Гц) и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 1200.Фронтальная камера построена на базе 50 Мп сенсора, компанию которому составляет 8 Мп широкоугольный (с углом обзора 105 градусов). Тыловая камера строенная – 108 Мп основной, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп сенсор глубины. Емкость АКБ – 4300 мАч, мощность быстрой зарядки – 44 Вт. Объемы памяти аналогичны Vivo V23. Цена Vivo V23 Pro составляет 38 990 / 43 990 индийских рупий за версии 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.