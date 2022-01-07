Анонсы: В Индии представлены Xiaomi 11i и 11i Hypercharge

07.01.2022, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфонов Xiaomi 11i и 11i Hypercharge. Новинки базируются на модели Redmi Note 11 Pro, а отличие между ними заключается в батареи и поддерживаемой мощности зарядки.

Xiaomi 11i оснащен АКБ емкостью 5160 мАч и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, тогда как Xiaomi 11i Hypercharge получил АКБ емкостью 4500 мАч, но с быстрой зарядкой 120 Вт. Основные спецификации новинок включают в себя: 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, чипсет MediaTek Dimensity 920, 6 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ), 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (108 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп телефото), а также 16 Мп фронтальную камеру. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства. ОС – Android 11 с оболочкой MIUI 12.5 Enhanced Edition. Цена Xiaomi 11i составляет 24 999 индийских рупий, а за 11i Hypercharge придется заплатить 26 999 рупий. Таким образом, доплата за более мощную зарядку составляет 2000 рупий. Купить новинку можно будет в сером, зеленом, голубом и розовом вариантах. Информации о планах продаж новинок вне индийского рынка нет.