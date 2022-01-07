Анонсы: Oppo A96 представлен официально

07.01.2022, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфон A96. Новика базируется на чипсете Snapdragon 695 (поддерживает сети 5G), радует небольшой толщиной и весом (7,49 мм и 171 г.), а также умеренной ценой в 1999 юаней.

Диагональ OLED-экрана Oppo A96 – 6,43-дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления 60 Гц. В круглом вырезе разместилась 16 Мп камера для сэлфи, дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Тыловая камера Oppo A96 – сдвоенная, разрешение основного сенсора – 48 Мп, вспомогательный (портретный) – 2 Мп. Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. В части объемов памяти речь идет о 8 Гб ОЗУ (с дополнительными 5 Гб виртуального ОЗУ) и 256 Гб встроенной памяти. Цветовая гамма модели включает в себя черный, голубой и розовый варианты.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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