Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально

10.01.2022, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала в Индии смартфон Moto G71 5G. Новинка поддерживает 13 диапазонов сетей 5G, оснащена AMOLED-дисплеем, строенной тыловой камерой с 50 Мп основным сенсором и емким АКБ.

Диагональ экрана Moto G71 5G – 6,4-дюйма при разрешении Full HD+. Пиковая яркость – 700 нит, цветовая гамма DCI-P3, однако частота обновления экрана лишь 60 Гц. Внутри разместились чипсет Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Фоточасть Moto G71 5G представлена 50 Мп основной камерой, 8 Мп камерой с широкоугольным сенсором и 2 Мп сенсором для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. В программной части речь идет о чистом Android 11 с функциями безопасности бизнес-класса под названием ThinkShield for Mobile. Цена Moto G71 5G составит 18 999 индийских рупий, начало продаж – 19 января.