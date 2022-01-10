5G: В GSA насчитали 200 сетей 5G, запущенных в мире

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5G: В GSA насчитали 200 сетей 5G, запущенных в мире

10.01.2022, MForum.ru

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200 - оценка числа сетей 5G в коммерческой эксплуатации в мире на конец 2021 года.

 

 

К концу декабря 2021 года "инвестируют в 5G", по данным GSA, 487 операторов в 145 странах. За год прирост составил 75 операторов. И это не считая почти 200 компаний, которые получили спектр на аукционе PAL CBRS в США и теперь в принципе тоже могут присоединиться к танцам с 5G.

Если говорить не о всех, кто хотя бы формально "инвестирует" в 5G, а о тех операторах, которые запустили сети 5G в коммерческую эксплуатацию, то их насчитали 200 в 78 странах.

187 операторов в 72 странах запустили мобильные услуги 5G.

83 оператора в 45 странах запустили услуги 5G FWA, соответствующие стандартам 3GPP, то есть почти каждый второй (41,5% от всех запустивших 5G).

Автономными сетями (5G SA) интересуются 99 операторов в 50 страна. GSA насчитывает 20 операторов в 16 странах, запустивших сети 5G SA.

В 2021 году бурно развивалась экосистема терминалов 5G, их число достигло 1257, что соответствует приросту в 559 устройств за год. Из них 614, это телефоны 5G (+120%). В продаже находится порядка 857 устройств 5G (+155% гг).

В России, напомню, нет коммерчески доступных сетей 5G, есть только перманентная "тестовая эксплуатация" и "пилотные зоны". Главное, чего нет в нашей стране - частот, необходимых для запуска сетей 5G. Отдельная тема - оборудование. Отечественных комплексных решений также пока нет, но есть требование строить коммерческие сети 5G на базе именно этих решений.

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теги: пятое поколение статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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