Анонсы: Honor Magic V представлен официально

11.01.2022, MForum.ru

Компания Honor официально анонсировала складной смартфон Magic V, призванный составить конкуренцию Samsung Galaxy Fold. Как утверждает производитель, новинка выдержит 200 тысяч складываний, а зачет механизма из 213 частей в сложенном виде нет щели между дисплеями. Толщина Honor Magic V в сложенном виде – 14,3 мм.

Диагональ внешнего дисплея Honor Magic V – 6,45 дюйма, разрешение 2560 х 1080 точек. Экран выполнен по технологии OLED, частота обновления составляет до 120 Гц. Внутренний экран – 7,9 дюйма при разрешении 2272 х 1984 точек и частоте обновления до 90 Гц.

Внутри Honor Magic V разместился чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4750 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. По данным производителя, 50% емкости батарея набирает на 15 минут.

Основная камера представляет собой 50 Мп сенсор с апертурой объектива f/1,9. Дополнительные – два сенсорам разрешением 50 Мп. Встроенная во внешний дисплей фронтальная камера получила сенсор разрешением 42 Мп.

ОС - Android 12 с оболочкой Magic UI 6.0. Цены Honor Magic V составят 9999 юаней за версию с 256 Гб встроенной памяти и 10 999 юаней за вариант с 512 Гб памяти. Начало продаж в Китае – 18 января.