Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально

MForum.ru

Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально

11.01.2022, MForum.ru

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Компания Realme провела во Вьетнаме презентацию смартфона Realme 9i. Новинка основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 680 и оснащена 6,6-дюймовым дисплеем разрешением 2412 х 1080 точек при частоте обновления до 90 Гц.

Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально

В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера базируется на 50 Мп основном сенсоре, который дополнен двумя сенсорами разрешением 2 Мп (макро, портрет). Объем ОЗУ Realme 9i может составлять 4 или 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Также отметим поддержку NFC и встроенный в кнопку питания дактилоскопический сенсор. Цена новинки начинается от $200 за версию 4+64 Гб.

Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально

Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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