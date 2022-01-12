Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

MForum.ru

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

12.01.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Бренд OnePlus официально анонсировал смартфон 10 Pro. Новинка получила камеры Hasselblad второго поколения, позволяющие снимать 10-битные фото, а в режиме Hasselblad Pro Mode – 12-битные, сохраняющиеся в формате RAW.

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

Конфигурация камер новинки представлена 48 Мп сенсором Sony IMX789 с OIS, 50 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 8 Мп сенсором с телефото объективом.

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

Заслуживает внимания и дисплей новинки – 6,7-дюймовая AMOLED LTPO 2.0 панель разрешением 3216х1440 точек с частотой обновления до 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В отверстии слева экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX615. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

Аппаратная часть OnePlus 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненном 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC 80 Вт по проводу и AirVOOC 50 Вт беспроводной. Для защиты задней панели используется матовое стекло, устойчивое к появлению отпечатков пальцев. Также отметим виброотклик O-Haptics, создаваемый вибромотором, который стал самым крупным среди Android-устройств.

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

В Китае купить OnePlus 10 Pro можно начиная с 13 января по цене 4699, 4999 и 5299 юаней за конфигурации 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Глобальный релиз новинки состоится немного позднее. Выпускаться OnePlus 10 Pro будет в черном и зеленом цветах.

Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

28.12. [Новинки] Слухи: OnePlus 10 представят 4 января / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2 представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Все данные о OnePlus Nord 2 5G раскрыты до анонса / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 18:36 ABloud Тема: Электронная книга (17.03.2010)
[Гаджеты. Электронные книги | e-ридеры] ONYX BOOX Edison – оптимальный выбор для чтения и работы Модель расширяет ставшую популярной серию 7,8-дюймовых ридеров, получив тонкий металлический корпус ...
Сегодня 14:13 ABloud Тема: Испания. Spain (04.12.2007)
[5G. Развитие сетей. Диапазон 700 МГц] Vodafone Spain, Испания, объявил о планах начать развертывание покрытия 5G в диапазоне 700 МГц в 109 муниципалитетах и 30 провинциях, начиная с сегодняшнего ...
Сегодня 11:26 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Кадры. Назначения] Бислан Магомадов назначен региональным директором билайн в Южном регионе 12 января 2022 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) объявляет о назначении Бислана Магомадова ...
Сегодня 11:03 ABloud Тема: ООО "Иннодата" (12.12.2021)
СИМБА_реестр российского ПО Москва, 12 января 2022 года – СИМБА:СимБП (симуляция и бизнес-анализ для бизнес-процессов) – инструмент собственной разработки компании «Иннодата» для поддержки ...
Сегодня 10:34 ABloud Тема: SPIRIT. SPIRIT DSP (04.12.2007)
[IT. Рейтинги] VideoMost вошел в ТОП-3 вендоров по числу реализованных проектов в России, вместе с 1С и Microsoft, опережая SAP 2022.01.12 Пресс-релиз компании через MForum.ru. По данным аналитики ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru

10.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Xiaomi 11i и 11i Hypercharge / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V23 и V23 Pro представлены официально / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Motorola Edge 30 Pro / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Fossil Skagen Falster Gen 6 представлены официально / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: IQOO 9 и IQOO 9 Pro представлены официально / MForum.ru

04.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 FE представлен официально / MForum.ru

04.01. [Новинки] Слухи: Realme 9i замечен на «живых» фото / MForum.ru

03.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi запатентовала дизайн складного смартфона / MForum.ru

29.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S1 представлены официально / MForum.ru

29.12. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Xiaomi 12 представлены официально / MForum.ru

28.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A11s представлен официально / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: OnePlus 10 представят 4 января / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: