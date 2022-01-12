Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально

MForum.ru
12.01.2022,
Бренд OnePlus официально анонсировал смартфон 10 Pro. Новинка получила камеры Hasselblad второго поколения, позволяющие снимать 10-битные фото, а в режиме Hasselblad Pro Mode – 12-битные, сохраняющиеся в формате RAW.
Конфигурация камер новинки представлена 48 Мп сенсором Sony IMX789 с OIS, 50 Мп сенсором с широкоугольным объективом и 8 Мп сенсором с телефото объективом.
Заслуживает внимания и дисплей новинки – 6,7-дюймовая AMOLED LTPO 2.0 панель разрешением 3216х1440 точек с частотой обновления до 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. В отверстии слева экрана разместилась 32 Мп фронтальная камера на базе сенсора Sony IMX615. Дактилоскопический сенсор встроен в экран.
Аппаратная часть OnePlus 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненном 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC 80 Вт по проводу и AirVOOC 50 Вт беспроводной. Для защиты задней панели используется матовое стекло, устойчивое к появлению отпечатков пальцев. Также отметим виброотклик O-Haptics, создаваемый вибромотором, который стал самым крупным среди Android-устройств.
В Китае купить OnePlus 10 Pro можно начиная с 13 января по цене 4699, 4999 и 5299 юаней за конфигурации 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Глобальный релиз новинки состоится немного позднее. Выпускаться OnePlus 10 Pro будет в черном и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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