Анонсы: Oppo A36 представлен официально

MForum.ru
13.01.2022,
На китайском рынке дебютировал смартфон Oppo A36. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 680 и адресована аудитории, которой не требуется подключение к сетям 5G.
Oppo A36 оснащен 6,56-дюймовым дисплеем разрешением 720p+ с частотой обновления 90 Гц и круглым вырезом под фронтальную 8 Мп камеру, 13 Мп тыловой камерой со вспомогательным сенсором 2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч при максимальной мощности зарядки 10 Вт. Зато объемы памяти вполне достойные – 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. ОС – Android 11 с оболочкой ColorOS 11. Цена Oppo A36 составит 1599 юаней, начало продаж – 14 января.
© Антон Печеровый,
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