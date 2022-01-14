Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии

MForum.ru
14.01.2022,
На рынке Бразилии засветился планшетный компьютер Motorola Tab G70. Новинка представляет собой мультимедийное устройство с 11-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2000 x 1200 точек (пиковая яркость– 400 нит) и 4 динамиками с поддержкой Dolby Atmos.
Разрешение фронтальной камеры новинки – 8 Мп, тыловая – 13 Мп. Внутри Motorola Tab G70 нашлось место для чипсета MediaTek Helio G90T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+слот для карт microSD). Емкость АКБ – 7700 мАч с мощностью быстрой зарядки 20 Вт. Вес Motorola Tab G70 составит 500 грамм. Купить новинку в зеленом цвете (на текущий момент это единственный вариант) можно за $433. Но с учетом высоких цен на бразильском рынке, в других странах эта новинка может быть доступнее.
© Антон Печеровый,
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