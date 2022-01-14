Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench

14.01.2022, MForum.ru

Недавним предложением Realme C-серии стал Realme C25Y, сочетающий чипсет UNISOC T610 и тройную тыловую камеру. Похоже, что Realme планирует выпустить еще одно устройство серии C – Realme C35. Смартфон отметился в Geekbench, что позволило узнать его основные характеристики.

Согласно Geekbench v5, RMX3511 или Realme C35 набирает 365 баллов в одноядерном тесте и 1394 балла в многоядерном тесте. Новинка базируется на 8-ядерном чипсете UNISOC, первые шесть ядер которого работают на частоте 1,82 ГГц, а последние два — на частоте 1,95 ГГц. Кроме того, тест сообщает о 4 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Можно предположить, что новинка получит оболочку Realme UI 2.0, а базовый вариант будет с 32 Гб встроенной памяти. Информации о других характеристиках пока нет, однако разрешение экрана, скорее всего, составит HD+. Также аппарат может получить довольно емкую батарею, как у других телефонов C-серии.