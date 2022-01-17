Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов

MForum.ru

Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов

17.01.2022, MForum.ru

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По информации ресурса 9to5Google, поисковый гигант ведет работу над складным смартфоном под названием Pixel Notepad. Впрочем, это лишь рабочее название, на прилавки новинка может поступить под другим именем.

Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов

Впрочем, куда важнее ключевое отличие от конкурентов: Google Pixel Notepad может стать самым дешевым смартфоном формата Samsung Galaxy Z Fold. По мнению Google именно это сможет привлечь покупателей к модели и формату в целом. По части железа, в активе Google Pixel Notepad ожидаются чипсет Google Tensor (используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro – 2 ядра 2,8 ГГц, 2 ядра 2,25 Гц, 4 энергоэффективных ядра 1,8 ГГц, графика Mali G78), 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и последняя версия Android.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 9to5google.com

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