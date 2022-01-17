Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов

17.01.2022, MForum.ru

По информации ресурса 9to5Google, поисковый гигант ведет работу над складным смартфоном под названием Pixel Notepad. Впрочем, это лишь рабочее название, на прилавки новинка может поступить под другим именем.

Впрочем, куда важнее ключевое отличие от конкурентов: Google Pixel Notepad может стать самым дешевым смартфоном формата Samsung Galaxy Z Fold. По мнению Google именно это сможет привлечь покупателей к модели и формату в целом. По части железа, в активе Google Pixel Notepad ожидаются чипсет Google Tensor (используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro – 2 ядра 2,8 ГГц, 2 ядра 2,25 Гц, 4 энергоэффективных ядра 1,8 ГГц, графика Mali G78), 12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и последняя версия Android.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации 9to5google.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro 5G станет официальным смартфоном чемпионата Европы по футболу Euro 2020 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru