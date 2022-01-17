Анонсы: Vivo Y21e представлен официально

MForum.ru
17.01.2022,
Портфолио компании Vivo пополнил очередной смартфон начального уровня. Новинка получила индекс Vivo Y21e и оценена в 12 990 индийских рупий.
В набор ключевых спецификаций Vivo Y21e входят 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Snapdragon 680, 3 Гб ОЗУ (+0,5 Гб виртуального ОЗУ), 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основной, 2 Мп вспомогательный), 8 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS 12.
© Антон Печеровый,
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