Анонсы: Vivo Y21e представлен официально

17.01.2022, MForum.ru

Портфолио компании Vivo пополнил очередной смартфон начального уровня. Новинка получила индекс Vivo Y21e и оценена в 12 990 индийских рупий.

В набор ключевых спецификаций Vivo Y21e входят 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет Snapdragon 680, 3 Гб ОЗУ (+0,5 Гб виртуального ОЗУ), 64 Гб встроенной памяти, сдвоенная тыловая камера (13 Мп основной, 2 Мп вспомогательный), 8 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS 12.