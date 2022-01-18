Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов

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Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов

18.01.2022, MForum.ru

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Компания Samsung готовится к релизу смартфона Galaxy A53 5G. Новинка не раз становилась героем различных утечек, на этот раз устройство замечено в базе данных китайского регулятора 3С.

Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов

Из новой информации это позволило узнать, что Samsung Galaxy A53 5G будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 15 Вт. Таким образом, повторится ситуация с линейкой Galaxy A52, которые хоть и поддерживали зарядку 25 Вт, но в комплекте был адаптер на 15 Вт. Из прочих характеристик Samsung Galaxy A53 5G известно о AMOLED-дисплее разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, дактилоскопическом сенсоре встроенном в экран, чипсете Exynos 1200 и 6 Гб ОЗУ. Судя по рендеру, тыловая камера будет с 4-мя сенсорами, а фронтальная – в круглом вырезе по центру экрана.

Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mysmartprice.com

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