Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов

MForum.ru
18.01.2022,
Компания Samsung готовится к релизу смартфона Galaxy A53 5G. Новинка не раз становилась героем различных утечек, на этот раз устройство замечено в базе данных китайского регулятора 3С.
Из новой информации это позволило узнать, что Samsung Galaxy A53 5G будет комплектоваться зарядным устройством мощностью 15 Вт. Таким образом, повторится ситуация с линейкой Galaxy A52, которые хоть и поддерживали зарядку 25 Вт, но в комплекте был адаптер на 15 Вт. Из прочих характеристик Samsung Galaxy A53 5G известно о AMOLED-дисплее разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, дактилоскопическом сенсоре встроенном в экран, чипсете Exynos 1200 и 6 Гб ОЗУ. Судя по рендеру, тыловая камера будет с 4-мя сенсорами, а фронтальная – в круглом вырезе по центру экрана.
© Антон Печеровый,
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