Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч

18.01.2022, MForum.ru

В прошлом месяце Vivo выпустила свой первый смартфон с батареей емкостью 6000 мАч — Y55s 5G. Теперь на Тайване появилось устройство с аналогичными характеристиками, хотя и с немного менее емкой АКБ - 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

Vivo Y55 5G оснащен 6,58-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру. Тыловая камера – 50 Мп, в качестве вспомогательных используются сенсоры разрешением 2 Мп (макро, датчик глубины). Основа «железа» новинки – чипсет MediaTek Dimensity 700 дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Со стороны программного обеспечения новинка работает под управлением Funtouch OS 12 на базе Android 11. Vivo Y55 5G в черном и синем цветах можно приобрести по цене 7 990 тайваньских долларов (290 долларов). Данных о международном релизе пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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