Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети

19.01.2022, MForum.ru

Искатель утечек Ишан Агарвал опубликовал рендеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra и список его возможных спецификаций. Судя по фото, новинка получит дизайн с прямыми углами, поддержку стилуса S Pen (задержка ожидается всего 2,8 мс) и слот для его хранения.

Диагональ 2X Dynamic AMOLED экрана составит 6,8 дюйма при разрешении 1440 x 3088 пикселей и частоте обновления до 120 Гц (поддерживается LTPO). Для защиты экрана используется Gorilla Glass Victus+. В круглом вырезе экрана разместиться 40 Мп фронтальная камера.

Тыловая камера Samsung Galaxy S22 Ultra будет включать в себя 108 Мп основной сенсор Super Clear Lens, 12 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и два сенсора разрешением 10 Мп с телеобъективами (оптический зум 3х, 10х). Также ожидается поддержка 12-битной записи HDR

Емкость АКБ Samsung Galaxy S22 Ultra составит 5000 мАч, быстрая зарядка по проводу 45 Вт, без провода – 15 Вт. Также инсайдер упоминает два динамика с настройкой от AKG с поддержкой Dolby Atmos и защиту от влаги по классу IP68. ОС – Android 12 с оболочкой OneUI 4.1. Габариты - 163,3 х 77,9 х 8,9 мм при весе 228 грамм. Анонс ожидается 8 февраля.