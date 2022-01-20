MForum.ru
20.01.2022,
В ноябре прошлого года надежный информатор Digital Chat Station сообщил, что Vivo планирует выпустить планшет с процессором Snapdragon 870 SoC. Теперь источник раскрыл еще несколько подробностей о новинке.
По данным инсайдеров, планшет Vivo будет оснащен «сверхбольшим и узким полноэкранным экраном» с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором с типичной емкостью 8000+ мАч и номинальной емкостью 7860 мАч. По части емкости аккумулятора информация совпадает с данными веб-сайта TUV, где было замечено устройство vivo, которое, как полагают, является планшетом с аккумулятором емкостью 8040 мАч. Кроме того, DCS упомянула, что мощность быстрой зарядки составит 44 Вт. Цена новинки в Китае составит 2000 юаней. Напомню, среди принадлежащих BBK брендов, единственным планшетом является Realme Pad. Остальные подробности о планшете Vivo пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V23 и V23 Pro представлены официально / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: IQOO 9 и IQOO 9 Pro представлены официально / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru
10.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700 / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru