Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870

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Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870

20.01.2022, MForum.ru

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В ноябре прошлого года надежный информатор Digital Chat Station сообщил, что Vivo планирует выпустить планшет с процессором Snapdragon 870 SoC. Теперь источник раскрыл еще несколько подробностей о новинке.

По данным инсайдеров, планшет Vivo будет оснащен «сверхбольшим и узким полноэкранным экраном» с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором с типичной емкостью 8000+ мАч и номинальной емкостью 7860 мАч. По части емкости аккумулятора информация совпадает с данными веб-сайта TUV, где было замечено устройство vivo, которое, как полагают, является планшетом с аккумулятором емкостью 8040 мАч. Кроме того, DCS упомянула, что мощность быстрой зарядки составит 44 Вт. Цена новинки в Китае составит 2000 юаней. Напомню, среди принадлежащих BBK брендов, единственным планшетом является Realme Pad. Остальные подробности о планшете Vivo пока не сообщаются.

Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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