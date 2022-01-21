Слухи: Honor X30i и Play 30 Plus появятся в России

21.01.2022, MForum.ru

Компания Honor готовится к российскому релизу смартфонов Honor X30i и Play 30 Plus. Хотя не стоит исключать, что на нашем рынке они появятся под другими названиями и с немного иным набором спецификаций.

Напомню, представленный в Китае Honor X30i оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810, строенной камерой в конфигурации 48+2+2 Мп и АКБ емкостью 4000 мАч. Honor Play 30 Plus представляет собой устройство с 6,74-дюймовым экраном разрешением HD+ (частота обновления те же 90 Гц), Dimensity 700, сдвоенной камерой 13+2 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. В части объемов памяти возможны варианты с 4,6,8 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Дата релиза новинок в России пока неизвестна.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации fsa.gov.ru

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